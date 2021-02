Mentre Ribery mette nel mirino la sfida contro lo Spezia di venerdì prossimo nella speranza che i fastidi spariscano, la Fiorentina può contare su Dusan Vlahovic. Come riporta il Corriere dello Sport, il classe 2000 è in un buon periodo e gli toccheranno dunque gli straordinari, prendendosi la squadra sulle spalle. In più quando vede la Sampdoria solitamente si scatena: il club blucerchiato è infatti la vittima preferita del serbo.