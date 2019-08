Nel corso della presentazione allo stadio Franchi di Franck Ribery l'attaccante della Fiorentina si è fatto trasportare dai 10mila tifosi presenti che hanno intonato tanti cori per lui. In particolare l'ex-Bayern Monaco ha risposto all'invito dei tifosi a un coro contro la Juventus, storica rivale dei viola. Ribery si è infatti messo a saltare coi tifosi al coro: "Chi non salta bianconero è". Ecco il video.