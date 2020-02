Franck Ribery è tornato in campo ad allenarsi. La stella francese ha iniziato la fase di recupero fisico per mettersi alle spalle definitivamente l’infortunio alla caviglia di tre mesi fa. Per ora soltanto lavoro differenziato per il numero sette viola, e non potrebbe essere altrimenti. Solo corsa per adesso. Poi verranno inseriti gradualmente il pallone e i contrasti fisici. Intanto, come si legge sulle pagine de La Repubblica questa mattina, in questi ultimi mesi Franck ha continuato a svolgere il ruolo di leader del gruppo. E’ vicino alla squadra, sempre presente alle partite e con i giocatori più giovani per dispensare consigli ed insegnare movimenti.