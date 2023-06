Vigilia di finale di Conference League per la Fiorentina, che è scesa in campo questa mattina per l'allenamento di rifinitura. Seduta in gruppo a cui non ha partecipato Gaetano Castrovilli. Il centrocampista ha infatti svolto lavoro individuale in via precauzionale dopo essere uscito malconcio dalla partita contro il Sassuolo. In ogni caso, non dovrebbe essere a rischio per Praga.