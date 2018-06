Il 31 agosto 2017 Corvino ha ancora un esubero di cui liberarsi: Ante Rebic. Il croato non rientra nei piani di Pioli, esattamente come fu con Montella e Sousa. Così, a poche ore dal gong, la soluzione: come racconta Il Corriere Fiorentino, rinnovato il prestito all’Eintracht Francoforte, ma con obbligo di riscatto a 2 milioni di euro, più una percentuale (30%) sulla prossima ed eventuale cessione del giocatore. Oggi Rebic è titolare nella Croazia che gioca i Mondiali e per il suo club vale 40 milioni. Corvino osserva e spera di ritrovarsi più di 10 milioni a disposizione.