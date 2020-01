I viola avevano già messo gli occhi sul centrocampista rossonero quando ancora Jack Bonaventura non era a pieno regime dopo il grave infortunio al ginocchio, e il contratto in scadenza a giugno potrebbe essere una spinta verso la separazione. Le idee del Milan e quelle del classe ’89 potrebbero non andare di pari passo, ma i ritrovati rapporti tra l’agente Mino Raiola e il Milan per Ibrahimovic potrebbe sparigliare le carte. Così come Pioli, che ha ridato fiducia al centrocampista: ma se non dovessero arrivare proposte di rinnovo nel giro di 10 giorni Bonaventura inizierà a guardarsi attorno. Come scrive La Nazione, lo scoglio è rappresentato dalle richieste del giocatore: vorrebbe un ritocco sostanzioso dell’ingaggio e anche un allungamento importante. Per la Fiorentina l’operazione sarebbe invece a costo zero, con solo l’ingaggio da garantire.