Gaetano Castrovilli è il volto nuovo della Fiorentina di Commisso. Il club viola si è già messo al lavoro per blindare il centrocampista classe 1997 con un nuovo contratto. Joe Barone e Daniele Pradè hanno già avuto più di un colloquio con l'agente del talento pugliese. Secondo la Gazzetta dello Sport, è già stata individuata un’ipotesi d’accordo che prevede un allungamento di altri quattro anni, quindi fino al 2025. Con uno stipendio che aumenterà di stagione in stagione con vari bonus.



La società entro fine anno metterà a posto anche gli altri giovani che hanno conquistato Montella. Saranno allungati i contratti a Sottil, Ranieri, Montiel e a Venuti. Il patron Commisso domani ripartirà per New York, ma oggi sarà al’ospedale pediatrico Meyer dove sarà siglato un nuovo accordo.