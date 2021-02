Secondo quanto riporta il Corriere Fiorentino, non è ancora stato raggiunto un accordo tra la Fiorentina e l'entourage di Dusan Vlahovic per arrivare al rinnovo di contratto. I viola hanno offerto 1.5 milioni di euro a stagione, che al momento sembra una cifra un sufficiente a soddisfare le richieste. Sarà Rocco Commisso in prima persona ad intervenire per sbloccare la situazione.