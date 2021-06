La notizia è che dopo la busca frenata dei giorni scorsi, Fiorentina e Spezia sono tornate a parlare per cercare una via d’uscita dopo oltre una settimana di trattative a piccoli passi. Come spiega questa mattina La Repubblica qualcosa si sta smuovendo e nelle ultime ore il quadro attorno a Vincenzo Italiano si è quantomeno chiarito. La situazione è complicata e le diplomazie hanno continuato a lavorare anche nei momenti più difficili per trovare una via d’uscita. La Fiorentina aveva dato a Italiano un ultimatum: o si trova una soluzione entro l’inizio della prossima settimana oppure i dirigenti viola sarebbero andati su altri profili.