Oltre a Sabiri, che arriverà in riva all'Arno a giugno, la Fiorentina ha ufficializzato un altro 'acquisto' nella frenetica giornata di ieri. Si tratta di Antonin Barak che, per la verità, in Viola c'era già anche se solo in prestito dall'Hellas Verona.



NUOVO ACCORDO - Da ieri il ceco è a tutti gli effetti un giocatore di proprietà del club Viola ma, a differenza di quanto emerso in un primo momento, la società non ha esercitato il diritto di riscatto per il giocatore (che ammontava a circa 10 milioni di Euro). Bensì, la Fiorentina ha risolto il prestito del trequartista per poi andare a ridefinire l'accordo col Verona ottenendo un sostanzioso sconto (di circa 5 milioni) per il cartellino del giocatore. Dunque, un nuovo acquisto a tutti gli effetti.