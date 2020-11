Saranno due mesi importanti in casa Fiorentina, anche per capire chi confermerà Prandelli o chi vorrà mandare a giocare altrove. Intanto, scrive La Nazione, riprende quota la questione lasciata a metà con l’Hertha Berlino per Piatek. Il nuovo mister gigliato e il centravanti polacco hanno lavorato insieme, nel Genoa, c'è ottimo feeling e non è passato inosservato il messaggio-social che Piatek ha lanciato una manciata di minuti dopo la nomina di Cesare ad allenarore della Fiorentina.