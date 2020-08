La Fiorentina è pronta a fare una mini rivoluzione in mediana in vista della prossima stagione, come riporta La Nazione. Sembrano sempre più vicini a lasciare la società gigliata Ghezzal, che non verrà riscattato, e Benassi, mentre tra i possibili rimpiazzi c'è il ritorno di Borja Valero, lo svincolato Bonaventura, e l'ex Petriccione.