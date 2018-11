Anche Ariedo Braida, insieme a Gabriel Omar Batistuta e l'ex allenatore viola Paulo Sousa, è presente sulle tribune del 'Franchi' per assistere a Fiorentina-Roma: il dirigente del Barcellona monitorerà sicuramente Cengiz Under ma anche Nikola Milenkovic, tra i difensori giovani più in vista d'Europa. E chissà che non butti un occhio su Federico Chiesa...