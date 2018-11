Anche dopo la vittoria sul Genoa e l’aggancio del Milan al 4° posto, al fianco della Lazio, resta una folla a battersi per la sesta posizione. Da 15 a 13 troviamo 8 squadre: Fiorentina, Sampdoria, Roma e Sassuolo a 15, Torino e Genoa a 14, Cagliari e Parma a 13. In questo gruppone ci sono sorprese e delusioni, ma soprattutto una classifica del genere porta ogni volta a scontri diretti. Nel prossimo turno ce n’è uno molto interessante al Franchi fra Fiorentina e RomaNoi proviamo a capirlo attraverso la somma dei duelli che vi proponiamo. In pratica, un sondaggio con i lettori di calciomercato.com per stabilire in quale ruolo è più forte la squadra di Pioli e in quale è preferibile la squadra di Di Francesco. Ecco i duelli.