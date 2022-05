La vittoria di giovedi scorso, che ha permesso alla Roma di Josè Mourinho di raggiungere la finale di Conference League, ha fatto esplodere la passione dei tifosi giallorossi che nonostante sia lunedi sono pronti ad invadere Firenze. Infatti in vista della partita di stasera tra Fiorentina e Roma, sfida delicatissima in vista della rincorsa all’Europa, è previsto un maxi esodo di tifosi capitolini.



L’edizione di quest’oggi de Il Romanista, rifacendosi al celebre striscione giallorosso del 9 aprile 2001 per una sfida anch'essa disputata di lunedì, titola “Siamo ancora parrucchieri” sottolineando l’importanza di questa sfida per tutto il popolo giallorosso. Questa sera quindi la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che anch’essa sarà appoggiata da uno Stadio Franchi quasi esaurito, è avvisata: questa sera nel settore ospiti ci saranno quasi 3000 tifosi giallorossi, pronti a sostenere la propria squadra con la loro voce. Questa sera si prospetta un clima infernale, l’augurio è che anche in campo i pronostici siano rispettati.