Dopo l'ultimo allenamento a Trigoria, la Roma si mette in viaggio per Firenze. Penultima trasferta della stagione per Mourinho e i suoi, che domani sera sfideranno la Fiorentina al Franchi. La squadra è arrivata alla stazione Termini intorno alle 16 ed ha lasciato la Capitale alle 16.35. Arrivo a Santa Maria Novella poco dopo le 18, come mostrato dalle immagini pubblicate sui profili social del club. Nella sequenza si vedono i giocatori della Roma allontanarsi dal treno, con Tammy Abraham impegnato a scattare un selfie e ad autografare la maglia di un giovanissimo tifoso.