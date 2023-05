Fiorentina-Roma (sabato 27 maggio alle ore 18 in diretta su DAZN) è una gara valevole per la 36esima e terzultima giornata di campionato in Serie A. Massiccio turnover per Mourinho, tutti a disposizione, invece, per Italiano – tranne Sirigu -.



FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Terzic; Amrabat, Mandragora; Kouame, Barak, Brekalo; Jovic. All. Italiano



ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Bove, Camara, Spinazzola; Solbakken, El Shaarawy; Abraham. All. Mourinho