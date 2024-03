Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Segui Fiorentina-Roma in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Serata di sfide Champions. Dopo il primo confronto andato in scena tra Juve e Atalanta, il posticipo chechiude la domenica dellain attesa del Monday Night, è quello dello Stadio Franchi di Firenze tra ladi Vincenzo, reduce dalla vittoria in Conference League contro il Maccabi Haifa, e ladi Danieleche arriva dal poker rifilato in Europa League al Brighton di De Zerbi: sfida in ottica quarto posto tra due contendenti separate da cinque punti, con i viola a -9 dal quarto posto e i giallorossi, reduci da tre vittorie di fila, a - 4.Fiorentina-RomaTerracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Maxime Lopez, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Sottil, Belotti.Svilar; Mancini, Llorente, N'Dicka, Angeliño; Cristante, Paredes, Aouar; Dybala, El Shaarawy; Lukaku.ARBITRO: Davide Massa (Imperia)