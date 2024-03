Roma, ansia Paredes: è in dubbio per la partita contro la Fiorentina

Voto altissimo in pagella nel match di Europa League vinto 4-0 contro il Brighton, impreziosito da un assist magnifico per Dybala, due reti e due passaggi vincenti nelle ultime sei presenze in campionato. Insomma, uno dei fari della nuova Roma di De Rossi è a serio rischio forfait per la trasferta di Firenze. L’argentino fin qui ha saltato solo due gare in questa Serie A, entrambe per squalifica.



NIENTE ALLENAMENTO – Leadro Paredes ha saltato l’allenamento odierno ed è rimasto a riposo. Giovedì sera è uscito dal campo con i crampi e ha accusato qualche dolore muscolare di troppo al termine della sfida con il Brighton di De Zerbi. Lo stesso De Rossi ha preferito risparmiarlo nel finale, avendolo visto affaticato e incerto.



PRONTO BOVE – Nel caso Paredes non venga rischiato nella partita di domenica sera contro la Fiorentina, il principale candidato a sostituirlo è Edoardo Bove. Il classe 2002 andrebbe a completare il centrocampo con Cristante (che agirebbe più da regista) e Pellegrini. Nessun dubbio invece per Dybala e Lukaku, che al "Franchi" scenderanno regolarmente in campo dal 1’.