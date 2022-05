Dopo la conquista della finale di Conference League, la Roma di Josè Mourinho si rituffa in campionato per un match fondamentale in chiave Europa. I giallorossi, ora a -3 dalla Lazio, devono respingere anche l’assalto di una Fiorentina reduce da quattro sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia, ma distante solo tre punti dai giallorossi e dal sesto posto in classifica. In una sfida delicata per le ambizioni dei due club, avanti i viola – in quota a 2,40 – contro il 3 del colpo esterno dei giallorossi offerto da entrambi i bookie. Stessa quota anche per il segno «X», che sale a 3,40. Al “Franchi” prevista una partita in cui gli attacchi dovrebbero avere la meglio sulle difese con il segno Goal, favorito tra 1,60 e 1,62, rispetto al No Goal che oscilla tra 2,20 e 2,23. Per quanto riguarda i marcatori, Josè Mourinho si affida al solito Tammy Abraham, capocannoniere stagionale del club e autore del colpo di testa vincente che ha spinto i giallorossi alla finalissima di Tirana: un nuovo gol inaugurale dell’inglese si gioca su 888 tra 6,50 e 7 volte la posta, quota che sale tra 9 e 11,50 in caso di rete iniziale di Jonathan Ikone, a caccia del primo gol casalingo della sua nuova avventura viola.