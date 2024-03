Fiorentina-Roma: Nico Gonzalez esce al 45', il motivo

Dura solo 45' la partita di Nico Gonzalez. L'attaccante argentino della Fiorentina, autore dell'assist per il gol di Ranieri, resta negli spogliatoi, al suo posto il francese Ikoné. Non sono arrivate comunicazioni ufficiali riguardo al suo stato fisico, ma l'ex Stoccarda non era al 100%.