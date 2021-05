Franck Ribery, fuoriclasse della Fiorentina, parla a Canale 5 nel corso della partita del cuore, commentando così l'arrivo di Gattuso a Firenze: "L'ho già sentito, è importante per la società e per la città. Per me prima di un grande allenatore è un grande campione. La finale Mondiale? Shhhh... (ride, ndr). Sono contento di giocare nel campionato italiano, sono felice di essere a Firenze e ora spero di trovare una soluzione per continuare insieme".