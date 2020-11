Come scrive il Corriere della Sera, l’ecuadoriano Caicedo avrebbe dovuto lasciare la Lazio in estate: c’era l’accordo con l’A-Gharafa, che però non trovò quello con Lotito, e ora vuole andarsene a gennaio. Per 5 milioni di euro stavolta Lotito ha promesso di cederlo, i legali del giocatore stanno cercando la soluzione migliore. Prende consistenza l’ipotesi Fiorentina: Prandelli lo stima, un canale per questa trattativa è già stato aperto e Commisso potrebbe provare a ottenere uno sconto sul cartellino. L’accordo con il giocatore, che oggi guadagna 2,3 milioni bonus inclusi fino al 2022, non sarebbe un ostacolo: contratto fino al 2023 con lieve aumento dell’ingaggio.