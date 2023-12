Fiorentina-Salernitana (domenica 3 dicembre con calcio d'inizio alle ore 15 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 14esima giornata di campionato in Serie A. Nonostante l'ultima vittoria in casa contro la Lazio, gli ospiti si presentano a questa sfida all'ultimo posto in classifica con 8 punti, dodici in meno dei viola, settimi a quota 20 come l'Atalanta.



LE ULTIME - Italiano deve ancora fare a meno degli infortunati Castrovilli e Dodò, dall'altra parte Inzaghi non può contare su Ochoa e Tchaouna.



LE PROBABILI FORMAZIONI



FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Arthur; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Nzola. All. Italiano.



SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Kastanos, Candreva; Dia. All. Inzaghi.