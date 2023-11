Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 28 novembre 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:



SOCIETA'

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco, un fumogeno e due petardi uno dei quali esplodendo portava al lieve ferimento di un vigile del fuoco che si chinava per raccoglierlo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, al 26° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco, in direzione di un calciatore della squadra avversaria, un accendino; per avere, inoltre, lanciato sul terreno di giuoco, due bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, al 31° del primo tempo, lanciato, nel recinto di giuoco, un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 44° del primo tempo, lanciato, nel recinto di giuoco, un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.



ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

FOTI Salvatore (Roma): per avere, al 41° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale rivolgendo al Direttore di gara espressioni irriguardose; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.