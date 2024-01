Fiorentina, salta Brekalo alla Dinamo Zagabria: perché non si fa più e cosa succede ora

Josip Brekalo aveva trovato l'accordo con la Dinamo Zagabria: prestito secco fino alla fine della stagione con ingaggio interamente coperto dai croati, che lo avevano lanciato nel calcio che conta all'inizio della sua carriera. Tutto ok anche con la Fiorentina, con l'ultima videocall risolutiva sui dettagli dell'affare, ma all'ultimo miglio è saltato tutto.



COSA E' SUCCESSO - Lo scambio di documenti era avvenuto, ma nel frattempo la Dinamo ha perso il derby contro la Lokomotiva per 0-3 e la posizione del tecnico Jakirovic è fortemente in bilico. Nel board dei capitolini c'è chi vuole esonerare l'allenatore, ma questo vorrebbe dire impegnare i fondi destinati all'operazione Brekalo.



E ADESSO? - L'arrivo di un altro esterno alla FIorentina è di fatto bloccato, ora su Brekalo torna forte la Salernitana che aveva fatto registrare il proprio interessamento. In ogni caso, la gara contro l'Inter di domenica sera si avvicina, e allora tutto potrebbe essere rimandato agli ultimissimi giorni di trattative.