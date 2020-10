Fiorentina-Sampdoria (ore 20.45) è l'anticipo della 3° giornata di Serie A: arbitra Giacomelli, di seguito gli episodi da moviola.



FIORENTINA - SAMPDORIA Venerdì 2/10 h.20.45

GIACOMELLI

CALIARI – BOTTEGONI

IV: MANGANIELLO

VAR: AURELIANO

AVAR: CECCONI



SECONDO TEMPO



69' - Giallo per Tonelli: Vlahovic invoca il rosso per il difensore della Sampdoria in quanto lanciato a rete, ma la decisione di Giacomelli è corretta poiché vicino ai due c'è anche Yoshida.



PRIMO TEMPO



41' - Rigore per la Sampdoria: Ceccherini trattiene vistosamente in area Quagliarella, l'arbitro non ha dubbi e assegna il penalty ai blucerchiati.