Il Corriere Fiorentino mette sotto la lente di ingrandimento Fiorentina-Sampdoria e l'importanza che questa partita ha rappresentato per i centravanti: si parte da Batistuta, che contro i blucerchiati stabilì il record di undici partite consecutive sempre in gol, record poi eguagliato da Quagliarella nel 2018/19, dopo tante reti da ex proprio alla Fiorentina, con la quale aveva militato a inizio carriera, nelle serie minori (il club viola, a inizio anni 2000, era fallito). Vlahovic, invece, contro la Samp ha segnato il primo gol della scorsa stagione, e ha bissato la marcatura al ritorno: Prandelli, nonostante la sconfitta, certificò che la Fiorentina aveva trovato l'attaccante. Non solo, perché nella stagione precedente Vlahovic aveva messo a segno proprio a Marassi la sua prima doppietta in Serie A.