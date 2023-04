La vittoria sulla Cremonese ha lanciato la Fiorentina in finale di Coppa Italia, ma il campionato è storia diversa e a partire dalle 18 di domenica 30 aprile, al Franchi di Firenze arriverà la Sampdoria per il penultimo posticipo della 32esima giornata di Serie A.



Vincenzo Italiano sorride in coppa ma non lo fa da ben tre turni in campionato con due pareggi e una sconfitta nelle ultime 3 che hanno pregiudicato la corsa a un piazzamento Conference League distante oggi 10 punti. Anche Dejan Stankovic non può essere da meno perché in casa blucerchiata i 3 punti mancano da 4 giornate e la classifica si fa sempre più complicata con la zona salvezza che resta a +10 punti e la missione sembra sempre più disperata.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Fiorentina-Sampdoria, con calcio d'inizio alle 18 di domenica 30 aprile al Franchi di Firenze sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv su Dazn. In streaming su smartphone, tablet e pc sarà disponibile sull'app e sulla piattaforma Dazn.



PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Barak, Mandragora, Amrabat; Sottil, Cabral, Saponara.

SAMPDORIA (4-3-2-1): Ravaglia; Zanoli, Günter, Amione, Augello; Leris, Rincon, Winks; Djuricic, Lammers; Gabbiadini.