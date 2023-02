Riccardo Saponara ha parlato a Dazn prima di Verona-Fiorentina. Queste le sue parole: "Guardando la classifica non è una provocazione dire che è uno scontro diretto, faremo di tutto per cambiare la situazione attuale. Dobbiamo rimanere tranquilli per non trovarci in situazioni di classifica che scottano, per noi questa è una gara fondamentale".