Riccardo Saponara, giocatore della Fiorentina, ha parlato a DAZN dopo la vittoria con la Sampdoria: "Questo è l'entusiasmo che serve in ogni partita e sono contento che siamo tornati ad esprimerci così. Questa partita ci dà tanta carica, venivamo da un momento difficile e ora lavoriamo per andare a Milano a toglierci una grande soddisfazione".



CONCORRENZA - "La vivo bene, questo è quello che serve ad una grande squadra per andare avanti. Purtroppo Kouamé non è riuscito a fare gol e, quando sono entrato, il mister mi ha chiesto di segnare. Sono contento comunque di essere riuscito a fare una giocata importante".



SUL MILAN - "Siamo pronti per questa battaglia, carichi e proveremo a toglierci una grande soddisfazione".