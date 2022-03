Riccardo Saponara, esterno della Fiorentina, ha parlato all'emittente locale RTV 38:



"Credo che la partita di Milano contro l'Inter ci abbia dato tanta consapevolezza, siamo usciti dal campo anche con un po' di amarezza, il campo aveva detto che avremmo potuto pure vincere. In questa settimana di sosta abbiamo lavorato molto, il mister non ha mai abbassato i carichi di lavoro, anzi..."



OBIETTIVO - "Il nostro obiettivo è vincere ogni partita che andiamo a giocare, senza fare chissà quali calcoli. Poi a fine anno vedremo dove siamo. Per quanto riguarda la Coppa Italia, ovviamente l'obiettivo è ribaltare la situazione. L'Europa? E' un sogno, sarebbe bello raggiungere questo obiettivo, sono pronto anche ad un fioretto eventualmente. Amo il sushi, se arriviamo in Europa magari per un po' non lo mangio (ride, n.d.r.).



ITALIANO - "E' bravo a dare un'identità alla squadra e ad adattare i giocatori a disposizione alle sue idee. Come tecnico non deve dimostrare niente e non ha nulla da invidiare agli altri allenatori, lo aspetta sicuramente una grande carriera".



FUTURO - "Sì, mi piacerebbe proseguire a Firenze. Ho dato la mia disponibilità e ne discuteremo con la società; se non dovesse succedere sarei comunque orgoglioso".