Fiorentina-Sassuolo: le probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

I viola arrivano dalla dolorosa sconfitta in Coppa Italia contro l'Atalanta e cercano punti importanti per il treno europeo in campionato dopo essere tornati a raccogliere tre punti contro la Salernitana. Il Sassuolo, dall'altra parte, è invischiato in una difficilissima situazione di classifica ed è alla ricerca di tre punti disperati che mancano ormai da inizio marzo.Tutti a disposizione in casa viola, con l'eccezione del solo Nzola che continua a restare fuori dai convocati per non meglio specificati motivi personali. Possibile che Italiano conceda un po' di riposo a qualche elemento in vista della semifinale di Conference contro il Club Brugge. Emergenza in attacco, invece, per quello che riguarda il Sassuolo che deve fare a meno di Laurienté squalificato oltre ai soliti Berardi e Castillejo.

Fiorentina-Sassuolo, calcio d'inizio alle ore 20:45 di domenica 28 aprile allo Stadio Artemio Franchi di Firenze sarà trasmessa in diretta tv da DAZN. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà disponibile tramite app Dazn. La telecronaca è affidata a Edoardo Testoni con commento tecnico di Marco Parolo.Terracciano; Faraoni, Quarta, Ranieri, Parisi; Lopez, Duncan; Kouamé, Barak, Sottil; Belotti

Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Doig; Henrique, Thorstvedt; Defrel, Bajrami, Volpato; Pinamonti