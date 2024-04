Sassuolo, squadra in ritiro prima della Fiorentina: ma il calendario da qui alla fine non sorride

Ilguarda dritto ai prossimi impegni con la consapevolezza che nelle ultime 5 giornate di Serie A andrà invertito il trend negativo che ormai da diverso tempo attanaglia la rosa di Davide Ballardini e costringe i neroverdi attualmente al penultimo posto, con la sola Salernitana alle spalle. Ora, all'orizzonte la sfida contro la, in vista della quale il club ha deciso cheUna scelta obbligata visto che il Sassuolo. Da qui, la scelta di andare a Firenze in anticipo per preparare la sfida al meglio. Questo il comunicato: "La società in accordo con lo staff tecnico ha deciso che da domani, e fino al match di domenica, la squadra andrà in ritiro a Firenze per preparare al meglio la gara contro la Fiorentina".

La assai pericolosa posizione in classifica spinge i neroverdi a andare all-in, considerando che mai nelle 11 stagioni dopo la promozione del 2013 la squadra emiliana si era trovata così a rischio.. Il calendario, peraltro, non sorride ai neroverdi che dopo la Fiorentina avranno in ordine l'in casa, ilfuori casa, ilin casa e lafuori casa. Nessuno scontro diretto con le rivali più prossime (salvo il Cagliari che però ha 32 punti). Tradotto: il futuro del Sassuolo non sarà solo nelle sue mani, ma dipenderà anche dai risultati delle altre. Si parte da Firenze, obiettivo salvezza.