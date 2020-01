La Fiorentina di Rocco Commisso è letteralmente scatenata in questi ultimi giorni utili del mercato invernale. Dopo aver riportato Patrick Cutrone in Italia, i viola sono molto attivi in queste ultime ore per regalare a Beppe Iachini un rinforzo per il centrocampo e per la difesa, ma anche per programmare la costruzione della squadra in vista della prossima stagione.



DOPPIO COLPO - Il direttore sportivo Daniele Pradé è vicino all'intesa col Sassuolo per il trasferimento immediato di Alfred Duncan alla Fiorentina. Rimane una differenza di un paio di milioni tra l'ultima offerta dei viola e le richiese del club emiliano, ma l'entusiasmo cresce di ora in ora. Ma novità importanti sono in arrivo anche sul fronte attaccante, perché è in programma un summit col Genoa per discutere del possibile acquisto di Christian Kouamé, ai box fino a maggio per la rottura del legamento crociato del ginocchio subita a inizio novembre. Qualora le parti giungessero a un accordo totale, il calciatore ivoriano verrebbe sottoposto immediatamente a visite mediche per valutare il suo percorso di recupero, che proseguirebbe con la Fiorentina.



AMRABAT - Continua invece l'avvincente testa a testa col Napoli per mettere le mani sul centrocampista dell'Hellas Verona Sofian Amrabat. Un'operazione da concludere ora per tesserare il giocatore a luglio, visto che in questa stagione ha già giocato gare ufficiali per due squadre diverse. La Fiorentina ha raggiunto un'intesa con l'entourage del marocchino e continua a trattare con i gialloblù, da tempo in parola col Napoli. Ad oggi, i tentativi della società di De Laurentiis di convincere Amrabat a indossare la maglia azzurra sono falliti, ma la partita rimane aperta.