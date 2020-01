ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo biennale con obbligo di riscatto, dalla S.P.A.L. , i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Igor Julio dos Santos de Paulo.



Igor, nato a Bom Sucesso (Brasile) il 7 febbraio 1998, nella stagione in corso ha vestito la maglia della Spal in venti occasioni segnando anche un gol in Coppa Italia.