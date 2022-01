In attesa di sciogliere il nodo Vlahovic, la Fiorentina ha rinnovato il contratto di Jack Bonaventura: il centrocampista ha raggiunto il numero minimo di presenze previste che hanno fatto scattare il prolungamento automatico fino al 2023, ma il club sta lavorando per allungarlo ulteriormente per un'altra stagione, come racconta Firenzeviola.it.