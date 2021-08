La Fiorentina sta per chiudere un grande colpo a centrocampo. Passi avanti, forse decisivi, con l’Arsenal per Lucas Torreira. Nelle ultime ore si sono intensificati i contatti tra la dirigenza viola e quella inglese, con il giocatore che ha già dato ampia disponibilità al presidente Commisso.



I DETTAGLI - L’ultima stagione all’Atletico Madrid è stata avara di soddisfazioni per il regista uruguaiano, che ora è pronto a tornare in Italia, un paese che lo ha accolto quando era solo un ragazzino - con l'esperienza al Pescara - e al quale è legato in maniera viscerale. Ecco perché l’ex Sampdoria ha messo in stand-by una offerta dell’Eintracht Francoforte. Ora la Fiorentina sta lavorando agli ultimi dettagli, il traguardo è ormai molto vicino. L’operazione si può chiudere nelle prossime ore con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto.