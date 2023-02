Non è un mistero che la gara contro la Juventus rivesta un'importanza fondamentale in casa Fiorentina. Un concetto che, però, in riva all'Arno è sempre bene ribadire. E ci ha pensato direttamente la Curva Fiesole, che diserterà la trasferta contro i bianconeri, a mettere in questo senso i puntini sulle i. Un gruppo di circa 15-20 ultras Viola si è infatti recato al centro sportivo della Fiorentina questa mattina per avere un colloquio con tutto il gruppo squadra. L'occasione perfetta per ribadire una volta in più quanto conti questa sfida a Firenze. L'incontro con Biraghi e soci si è concluso con un lungo applauso da parte di squadra e tifosi. Lo riporta Il Pentasport di Radio Bruno.