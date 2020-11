IL TABELLINO

E adesso, pover’uomo?. Insomma Commisso si risolverà a chiamare d’urgenza al capezzale della cara creatura il mai troppo rimpianto ex Cesare Prandelli? Oppure concederà l’ennesima prova di appello a Iachini, alla ripresa dopo la sosta azzurra, la gara casalinga col Benevento? Ah saperlo questa sera… Misteri che dall’altra sponda dell’Oceano Atlantico - come è di moda in questi giorni - verranno sciolti fra breve. In una direzione o nell’altra.e non precisamente scioltissima nella costruzione del gioco. In attacco, beh lasciamo perdere.Iachini non aveva abiurato al prediletto 3-5-2, si era limitato a inserire Pulgar nei panni del regista centrale, spostando Amrabat nel ruolo di interno. Il fatto è che non semplice descrivere l’assetto tattico della viola, artefice nella tiepida serata parmigiana di un tourbillon di uomini sul campo, in particolare sulla trequarti, visitata nel primo tempo da un, rinserrato da Liverani - lui sì che aveva abiurato il suo calcio-champagne - negli ultimi trenta metri, a chiudere tutti gli spazi con i gendarmi Kucka (adibito alla cura di monsieur dribbling) e Kurtic a tamponare su Amrabat e chiunque gli capitasse a tiro. La difesa, orchestrata da quel vecchio intramontabile marpione di Bruno Alves, stretta attorno all’unica vera punta viola di ruolo, il latitante Kouamé (sostituto a metà ripresa da Cutrone) e la freccia Gervinho in attesa di essere scoccata dai lanci lunghi provenienti dalle retrovie o dagli allunghi palla a terra di Grassi e Pezzella.guidandone i movimenti, i tagli, e sovrapposizioni e le chiusure.Ribery in verità aveva deliziato gli esteti ricamando sul pallone trine e merletti senza negarsi il gusto di tanto in tanto di fare da rampa di lancio per gli assalti alla porta di Sepe. Come al 17' quando un suo cross filante aveva trovato la deviazione sbilenca della fronte di Kouamé. Robetta.L’episodio adrenalinico, l’unico del primo tempo, giungeva ancora grazie a Ribery, al minuto 41. Guizzato in area bevendosi l’arcigno e fin troppo vigoroso Osorio (il venezuelano era all’esordio dal 1’), il mago di Francia si apprestava a inquadrare la porta di Sepe, seppure da posizione eccentrica, ma veniva steso da dietro con una spinta piuttosto chiara dal rimontante Osorio.. Taceva il Var Fabbri e tutti negli spogliatoi a bere, come direbbe Caressa, un thé caldo di cui nessuno avvertiva il bisogno.. Il Parma provava a tirar fuori la testa dal carapace e i due allenatori mischiavano i mazzi delle rispettive carte, rimescolando gli effettivi: fuori Inglese, incorporeo, per Karamoh e Hernani per Sohm (8’), fuori l’acciaccato Venuti per Lirola (27’) e in successione addio a Gervinho per lo sconosciuto Brunetta e Kouamé per Cutrone, quindi fuori Castrovilli (che pare aver smarrito lo stato di grazia) per Bonaventura.L’ultimo soprassalto allo spirare dei 3’ di recupero, un affondo di Lirola sventato da Alves. E così sia. Stavo per scrivere, “chi vuol essere lieto sia” ma il fiorentino Lorenzo se la sarebbe presa a male e dunque soprassiedo.(5-3–2): Sepe; Pezzella, Osorio, Alves, Gagliolo, Grassi; Kucka, Hernani (9’ s.t. Sohm), Kurtic; Gervinho (34’ s.t. Brunetta), Inglese (9’ s.t. Karamoh) All. Liverani(3-5-2): Dragowski; Igor, Caceres, Milenkovic; Biraghi, Castrovilli (38’ s.t. Bonaventura), Pulgar, Amrabat, Venuti (27’ s.t. Lirola); Ribery, Kouame (24’ s.t. Cutrone). All. Iachini: La Penna: 42’ p.t. Ribery (F), 23’ s.t. Pezzella (P), 28’ s.t. Milenkovic (F).