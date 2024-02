Fiorentina, scintille fra Nzola e Italiano a bordocampo. Il retroscena

A far da contraltare alla bella prestazione di Belotti, la prima da titolare in cui ha trovato una rete da attaccante vero, ci ha pensato, nel pomeriggio del Franchi, la partita vissuta da Mbala Nzola. Partito dalla panchina, l'angolano è stato fatto riscaldare ed è entrato nel secondo tempo. E ci sono un paio di retroscena che racconta stamani il Corriere dello Sport a proposito di quel che è accaduto fra Italiano e l'attaccante ex Spezia.



SCINTILLE - Al momento dell'ingresso in campo di Nzola, Italiano lo ha pungolato minacciandolo di farlo uscire subito dal terreno di gioco s non avesse avuto l'atteggiamento giusto. Evidentemente, il tecnico non ha gradito l'andatura compassata con cui l'attaccante si è avvicinato alle panchine per l'ingresso in campo. Cose di campo, scrive il quotidiano, ma che denotano il momento difficile che sta vivendo il calciatore, protagonista fin qui di una stagione non certamente esaltante. la speranza, di Italiano e la Fiorentina tutta, è che questo episodio possa scuoterlo in maniera definitiva.



