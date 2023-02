Come vi avevamo raccontato ieri , il pre partita di Braga-Fiorentina è stato piuttosto movimentato. Sono infatti avvenuti scontri fra la tifoseria viola e le forze di polizia portoghesi nel tragitto fino al Municipal. Gli ultras gigliati avrebbero tentato di uscire dal percorso designato con le forze dell'ordine che hanno caricato i tifosi arrivando addirittura a sparare proiettili di gomma. Il bilancio è di sei persone in stato di fermo e di quattro feriti. La tifoseria organizzata, intanto, ha indetto una raccolta fondi sui social per supportare i colleghi arrestati.