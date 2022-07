La Fiorentina è consapevole di perdere. Il difensore ha il contratto in scadenza a giugno 2023, quando un anno fa ha rinnovato la dirigenza gli ha promesso che se dovesse arrivare un'offerta convincente lo farà partire.Su di lui c'è un forte interesse da parte dell'Inter, che potrebbe prenderlo subito o bloccarlo per averlo nel 2023/24 senza pagare il cartellino.- Futuro in bilico per Milenkovic, per questo la Fiorentina si sta guardando intorno in cerca di un eventuale sostituto.. Più di 50 partite in Eredivisie e 17 gare tra Champions ed Europa League, il centrale di piede destro ha una valutazione superiore ai 10 milioni di euro. La Fiorentina è interessata al ragazzo individuato come possibile sostituto di Milenkovic, per il quale il ds Pradè è uscito allo scoperto nei giorni scorsi: "Non possiamo negargli il passaggio ad una grande squadra".- Fiorentina ma non solo su Schuurs, perché in Serie A(circa 22 milioni da parte fissa e bonus). Il Toro in particolare vorrebbe iniziare la trattativa con l'entourage del giocatore per anticipare la concorrenza e strappare il sì del ragazzo. La Serie A accende i riflettori su Schuurs, il gioiello dell'Ajax che può sbloccare Milenkovic.