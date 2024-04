Fiorentina, senti Amelia: 'De Rossi farebbe benissimo in viola'

Marco Amelia è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno dove ha parlato del momento della Fiorentina. Queste sono le sue parole: "La Fiorentina contro la Juventus ha dimostrato di avere grandissime qualità, ma anche dei cali significativi che sono costati punti preziosi. Stiamo parlando di una squadra che attacca molto spesso la metà campo avversaria, senza raccogliere. Italiano? E' un tecnico che è cresciuto di anno in anno. Alla Fiorentina ha portato un calcio propositivo che diverte e che ha portato dei risultati importanti."



DE ROSSI - "Daniele è un ragazzo molto preparato. Sicuramente è uno di quei profili che potrebbe far molto bene in una Fiorentina che è in netta crescita come club. Sono convinto che resterà a Roma per i risultati che sta ottenendo. Terracciano migliorato con Savorani? E' un allenatore che sa migliorare tutti i portieri. E' uno dei migliori in circolazione, la Fiorentina ha fatto molto bene ad inserirlo. Viktoria Plzen? E' un ambiente molto caldo, non è semplice giocare anche per il dialogo. Non è facile da interpretare, servirà concentrazione. La Fiorentina è superiore e Italiano sa gestire queste sfide."