a Fiorentina è ancora alla ricerca di un portiere per la prossima stagione, che possa dare garanzie anche per il futuro. Il nome nuovo sembra essere quello di Alban Lafont, portiere classe ’99 del Tolosa, considerato in patria il “Donnarumma di Francia”. Violanews.com ha parlato con Stephane Courbis, agente del giocatore, per parlare del futuro del ragazzo.“Lefont ha già parlato con il Tolosa, vuole lasciare il club e la società ne è al corrente. La Fiorentina sarebbe per noi una destinazione molto gradita, anche se ancora non abbiamo avuto contatti diretti con la squadra viola. Dare una valutazione al cartellino del ragazzo è molto complesso, il prezzo lo farà il Tolosa"