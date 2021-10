Interveuto al Festival dello Sport, Fabio Paratici ha parlato anche del futuro di Dusan Vlahovic: ​“Piace a tanti, ma per ora non rientra nei piani del Tottenham. Non voglio parlare di lui perché è un giocatore della Fiorentina e anche perché noi abbiamo Harry Kane che è il miglior centravanti al mondo”.