Fiorentina, senti Romulo: 'Sarebbe bellissimo vedere Sarri a Firenze'

L'ex centrocampista, fra le altre, di Fiorentina e Lazio Romulo ha rilasciato un'intervista ai colleghi di firenzeviola.it dove ha parlato dell'imminente sfida fra le due squadre e non solo: "Difficile spiegare il momento della Lazio. Ha fatto una grande gara contro il Bayern, che però in questo momento è in crisi. Considerando il campionato non sta facendo bene quindi probabilmente è stata brava in Champions a sfruttare il momento no del Bayern. Mi ha stupito il campionato negativo della Lazio perché sono un appassionato di Maurizio Sarri, fin dai tempi dell'Empoli. Anche Jorginho mi diceva che secondo lui era uno dei migliori allenatori"



SARRI - "Per me sarebbe un piacere vederlo a Firenze. Perché amo la Fiorentina e amo Sarri come allenatore. Sarebbe bellissimo. Però Italiano mi piace molto. Il mister ha fatto benissimo l'anno scorso, è un malato di calcio. Peccato non abbia vinto la scorsa stagione. Mi piacciono tutti e due. Sarri ha un curriculum più solido ma credo che Italiano arriverà ad ottenere gli stessi risultati"



ARTHUR - "Ha vinto la Libertadores praticamente da solo da ragazzo. È molto difficile in questa competizione e lui l'ha vinto da solo praticamente. Io sono un suo grande fan. Dopo Barcellona con gli infortuni ha avuto dei momenti bui e a Firenze ha fatto belle cose. Sono sicuro che sia nel posto giusto e al momento giusto"