Juventus e Fiorentina, asse caldo: tra Arthur e Bonaventura spunta Martinez Quarta

Federico Targetti

Quella degli affari tra Juventus e Fiorentina è una storia che ha animato il calciomercato sin da quando Roberto Baggio ha lasciato suo malgrado il capoluogo di regione toscano dopo la finale di Coppa UEFA 1990: da lì in poi, da Bernardeschi a Vlahovic passando per Chiesa, sono tanti i giocatori viola che si sono trasferiti a Torino, ma anche quelli, meno reclamizzati, che hanno fatto il percorso inverso.



ARTHUR RILANCIATO MA AI BOX - L'ultimo è stato il brasiliano Arthur, in prestito ai viola con diritto di riscatto fissato a 20 milioni pagabili in tre esercizi. Fin dall'inizio sono stati moltissimi i dubbi sulla permanenza, dato che ingaggio e costo del cartellino sono fuori portata per il club con sede a Bagno a Ripoli, ma Commisso è pronto a chiedere uno sconto anche in virtù dei problemi fisici che comunque l'ex Barcellona continua ad accusare, rallentando in una stagione che soprattutto nei primi mesi lo aveva visto padrone della mediana gigliata.



BONAVENTURA CORTEGGIATO - Allo stesso modo è calato Giacomo Bonaventura, 6 reti e 2 assist nella prima parte di campionato ma un rinnovo di contratto che non accenna ad arrivare e una scadenza che rimane a giugno del 2024. Scatterà automaticamente un prolungamento annuale al raggiungimento di un numero di presenze predeterminato, ma il numero 5 rimarrà comunque in scadenza 2025, e i rapporti con l'agente Enzo Raiola, nel frattempo, si sono raffreddati. "Parliamo di persone un po’ permalose sotto certi aspetti e quindi voglio evitare di parlare", ha detto il procuratore. "Quando ci sarà modo di chiudere questa storia ne parleremo. Dialogo? Io sono sempre aperto, il mio telefono è sempre acceso eccetera, gli altri stanno facendo altre riflessioni". In questo contesto ha provato a inserirsi la Juventus, con il gradimento di Max Allegri, ma da parte del dg viola Barone è arrivato un secco no. Almeno per il momento.



SITUAZIONE QUARTA - 2025 è anche la data di scadenza del contratto di Lucas Martinez Quarta, difensore goleador arrivato nel 2020 dal River Plate e ormai punto fermo della retroguardia di Italiano. Come scrive Tuttosport, anche con l'argentino non si registrano per ora passi avanti significativi in chiave rinnovo, e la Juve appare interessata anche in considerazione del fatto che Alex Sandro è ai saluti. Ove non venisse trovato un accordo da qui ai prossimi mesi, le comunicazioni tra viola e bianconeri potrebbero intensificarsi e gli affari intrecciarsi.