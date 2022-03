Questo pomeriggio L’ex direttore sportivo dell’, durante un collegamento con Radio Bruno Toscana, ha avuto modo di fare il punto della situazione in casa: dalle prospettive di fine campionato al mercato estivo e tutte quelle situazioni da monitorare in rosa. Queste le sue parole:"Nel primo tempo contro l’Inter credo che la Fiorentina avrebbe dovuto trovare il gol, sarebbe cambiata la partita. Sono dell’idea che se i viola avessero vinto a San Siro non avrebbero rubato nulla. Penso che Roma, Lazio e Atalanta non abbiano nulla in più della Fiorentina. Stesso discorso per la Coppa Italia con la Juventus: a Torino i viola se l'andranno a giocare, sarà una gara alla pari. E la squadra di Italiano può ancora sperare di passare il turno".Sull'attacco della: "ha tutto l'interesse per fare il meglio possibile, perché in Germania non ha fatto niente di importante. Se dovesse fare bene la Fiorentina ne beneficerebbe, al di là che lo riscatti o meno.va aspettato, è in Italia solo da 3 mesi. Sappiamo bene che in casi come il suo occorre dar tempo al ragazzo: uno che segna tante reti in Svizzera non dimentica come segnare.A Firenze si dice che nessuno si taglia le p***e per fare un dispetto alla moglie L'allenatore fa sempre giocare la squadra migliore, i risultati sono importanti per la squadra e anche per il tecnico.".Su Torreira: "Si sta rivelando il migliore per grinta e carisma, sta venendo fuori alla grande. Deve rimanere a Firenze, ma trovato l'accordo col giocatore, si può aspettare a riscattarlo. Bisogna avere in mano il giocatore, perché Arteta non lo vuole più vedere. Se fai in questo modo puoi riuscire ad abbassare di qualche milione il prezzo del cartellino. Se la Fiorentina ha in mano il giocatore, la società deve aspettare a riscattarlo. Ma è fondamentale che la Fiorentina lo abbia in mano".Sulla gara contro l'alla ripresa: "La Fiorentina deve vincere contro l’Empoli per coltivare il sogno di una qualificazione europea. All'andata fu una brutta sconfitta, così come cone biancocelesti non hanno niente di più della Fiorentina di Italiano, questa squadra adesso se la può giocare con tutte. Stessa cosa vale per la semifinale della Coppa Italia a Torino: sappiamo bene come laha vinto a Firenze, al ritorno mi aspetto una grande partita perchè si ripartirà alla pari”.