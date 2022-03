Attento sul mancino a giro di Gonzalez. Non può nulla sulla conclusione ravvicinata di Torreira. Bravissimo in uscita su Ikone, quando salva il pareggio a pochi secondi dalla fine.Saponara agisce dalla sua parte e non combina granché, anche se arriva fortunosamente alla conclusione un paio di volte.Concede poco e niente a Piatek, il migliore del pacchetto arretrato.Gioca con la paura del giallo perché diffidato e si vede per tutta la partita. Sempre timido negli interventi, impreciso. E si vede poco anche nella partecipazione alla costruzione della trama offensiva.(Dal 35’ s.t.Sbuca alle spalle di Duncan e di testa buca la palla per l’1-1 nerazzurro. Mette Biraghi nel mirino e lo attacca per tutta la partita. Nettamente il migliore dei suoi.Non è più lui da un po’ di tempo, o comunque si accende e spegne a intermittenza. Gli capita una buona occasione in area di rigore ma calcia alto. Si perde Torreira in area di rigore in occasione del vantaggio viola.Sbaglia quasi tutte le giocate lunghe e in interdizione non è quasi mai utile.In scivolata a murare un tentativo quasi a botta sicura di Saponara, una specialità, aveva fatto altrettanto in Champions su Diaz. Pescato perfettamente in area da Dumfries si avvita in una oscena quanto inutile acrobazia e spreca un’ottima occasione. Offre a Sanchez un buon assist, ma il connazionale non va sul pallone con sufficiente cattiveria.(Dal 44’ s.t.Primo tempo così così, in cui la cosa migliore è una ribattuta di schiena su un tiro pericoloso. Nel secondo tempo sale di tono e sforna un assist perfetto per Dumfries.(Dal 35’ s.t..): Perde un pallone sanguinoso nella propria metà campo e spedisce la Fiorentina in contropiede, prima Skriniar e poi Vidal rimediano al suo errore. Si riscatta parzialmente con un salvataggio difensivo su Saponara. Un rimpallo fortunoso lo manda al tiro, colpisce in scivolata ma trova Terracciano in uscita.(Dal 29’ s.t.Sul suo destro il pallone che può cambiare le sorti della stagione, ma con il secondo palo a sua completa disposizione, preferisce la forza alla potenza.La difesa viola non usa le buone maniere e lui patisce parecchio. Tocca pochi palloni e non combina niente di buono.(Dal 29’ s.t.: Inzaghi si fida di lui e lo manda in campo per l’assalto finale in una delle partita più importanti dell’anno, ma l’argentino probabilmente non se ne è neanche reso conto ed entra in campo con la solita indolente sufficienza).Non ci sta capendo più niente. Cambi sbagliati e tardivi, assenza di piani alternativi e prevedibilità. Sta perdendo spogliatoio e scudetto.Si tuffa senza paura sul tentativo a rete di Dzeko e sventa la minaccia. Reattivo anche sulla conclusione di Vidal. Incolpevole sul colpo di testa di Dumfries.Italiano lo blocca in difesa temendo le avanzate di Bastoni e Perisic. Quando si alza Vidal chiude anche sul cileno. Offre poco sostegno alla fase offensiva, ma è molto utile lì dietro.Mette subito in chiaro le cose con Lautaro, dandogli un calcione che procura all’argentino un bel po’ di dolore. Non sbaglia niente.(Dal 45’ s.t..)Va spesso ad offrire sostegno a Biraghi, in una serata non semplice. Dzeko gli sfugge una sola volta, andando al tiro dopo un rimpallo fortunoso.Vive una serata complessa con Dumfries che continua a scattare e lasciarlo indietro.Su Barella è perfetto, ma pesa tanto l’errore sul gol nerazzurro. È lui a perdersi colpevolmente Duncan.Genietto di centrocampo, verticalizza in una frazione di secondo senza neanche alzare gli occhi dalla palla, che vola via appena ricevuta. Si inserisce in area e trova anche il gol, il secondo consecutivo in campionato.Da una sua grande idea nasce l’1-0 viola, vede il taglio di Nico Gonzalez e lo serve con tempi e giri giusti. Gioca con buon ritmo per tutta la gara e trova spazio alle spalle di Vidal.Prima una quasi frittata con un retropassaggio suicida, poi l’assist per il gol di Torreira. Gli manca spesso la lucidità nella scelta finale.(Dal 45’ s.t.Lotta con volontà, ma Skriniar lo annulla.(Dal 45’ s.t.Collo-esterno a sorprendere Handanovic, ma la conclusione non è troppo angolata e finisce tra i guantoni del portiere nerazzurro.(Dal 29’ s.t.Riesce a scappare in contropiede bruciando Calhanoglu, ma si scioglie di fronte ad Handanovic e la sua conclusione sbatte sul portiere sloveno. Avrebbe regalato la vittoria ai suoi a pochi secondi dalla fine.Il miglior tecnico emergente in Italia. L’Inter lo tiene d’occhio e la sua Fiorentina a San Siro non sfigura.